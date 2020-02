später lesen Krisenbranche Stellenabbau bei jedem zweiten Autozulieferer FOTO: picture alliance / dpa / Armin Weigel FOTO: picture alliance / dpa / Armin Weigel Teilen

Die Autozulieferindustrie in Deutschland will einer Umfrage zufolge in großem Stil Arbeitsplätze streichen. Jeder zweite Job soll wegfallen.