Weniger Passagiere und Fracht, ungünstige Rahmenbedingungen: Der Hunsrück-Flughafen Hahn kämpft mit Turbulenzen. Gibt es Unterstützung aus China oder droht die Insolvenz?

Die kleine Airline Flyone startet von April 2020 an vom Hunsrück-Flughafen Hahn zur moldauischen Hauptstadt Chișinău. Für Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, ist das schon ein Grund für etwas Freude: „Es ist auch diese Verbindung, die das Jahr 2020 zu einem besonderen Jahr für die Entwicklung des Passagierverkehrs am Flughafen Frankfurt-Hahn werden lassen wird.“ Der abgelegene Airport verliert Passagiere und Fracht. Was erwartet ihn im neuen Jahr? Wie geht es nach 2024 weiter, wenn die staatlichen Subventionen zum laufenden Betrieb rechtlich auslaufen müssen?

Die Zahl der Fluggäste ist von Januar bis November 2019 deutlich um 28,3 Prozent auf 1,413 Millionen gefallen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus der jüngsten Statistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) hervorgeht. Die Fracht sank um 3,2 Prozent auf 156 047 Tonnen. Etliche andere deutschen Flughäfen verbuchten allerdings noch stärkere Rückgänge im Frachtgeschäft. Hintergrund sind die eingetrübte Weltkonjunktur, internationale Handelsstreitigkeiten und die Luftverkehrssteuer. Die ADV beklagt beim Gesamtblick auf das Geschäft der Airports in Deutschland: „Kurz und knapp – alle Kennzahlen sind rückläufig.“

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat im September 2019 auf wirtschaftlich motivierte Verlagerungen von Flugrouten hingewiesen: „Auf Veränderungen am Markt wird schnell reagiert. Kosten- und Wettbewerbsdruck nehmen offenbar bei allen Fluggesellschaften zu.“ Der Platzhirsch im Passagiergeschäft am Hahn, die Airline Ryanair, fliegt den Hunsrück seltener an. Längst heben die Iren auch von den umliegenden Flughäfen Luxemburg, Frankfurt/Main und Köln/Bonn ab. Neue kleinere Airlines am Hahn wie Air Serbia und künftig Flyone können den Passagierverlust vorerst nicht ausgleichen.

Laut der Frankfurter Luftfahrtspezialistin Yvonne Ziegler hat sich die wirtschaftliche Situation des einstigen US-Militärflughafens Hahn 2019 weiter verschlechtert. Bisher habe er noch nicht von seinen Investoren aus China profitieren können: 2017 hat der chinesische Großkonzern HNA 82,5 Prozent des Flughafens Hahn für rund 15 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz gekauft. 17,5 Prozent hält noch Hessen.

Wenn sich die Lage des defizitären Airports nicht bis 2024 verbessere, „hängen die weiteren Perspektiven noch von den strategischen Zielen des chinesischen Investors ab, die er mit der Akquisition verfolgt hat“, urteilt Ziegler. „Prinzipiell ist aber auch eine Insolvenz möglich. Am Flughafen Schwerin-Parchim hat der chinesische Investor Jonathan Pang im Juli 2019 nach zwölf Jahren ebenfalls aufgegeben und Insolvenz angemeldet“, erklärt die Professorin für Betriebswirtschaftslehre. Pang hatte 2016 auch seinerseits erfolglos für den Hahn geboten.

Christoph Goetzmann von der Hahn-Geschäftsführung verweist auf Verhandlungen über neue Frachtrouten. Namen von Airlines könne er noch nicht nennen. Und er erinnert an den geplanten Start regelmäßiger Passagierflüge vom Hunsrück nach China im Sommer 2020. Eigentlich sollte es damit schon 2019 losgehen. Das Innenministerium teilt auf eine Anfrage der CDU-Landtagsopposition mit, der Landesregierung lägen noch keine Informationen zu Anträgen auf eine Genehmigung dafür bei den zuständigen Bundesbehörden vor.

Gut angelaufen sind laut Goetzmann die vom Hahn neuerdings selbst vermarkteten Fahrten in Zubringerbussen zum Ankurbeln des Passagiergeschäfts. „Günstig fahren, günstig fliegen“ laute die Devise. Die Route von Frankfurt in den Hunsrück koste vorerst weiterhin nur fünf Euro.

Das Defizit des Airports soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geringer geworden sein. 2017 hat der Hahn laut dem Bundesanzeiger noch einen Fehlbetrag von 17,2 Millionen Euro verbucht. Die Zahlen von 2018 hat das Amtsblatt noch nicht veröffentlicht.

Die Luftverkehrssteuer soll zum 1. April 2020 in Deutschland für innereuropäische Ziele um 5,53 auf 13,03 Euro steigen und so mehr Klimaschutz erzwingen. Goetzmann akzeptiert nach eigenen Worten Umweltschutz, fordert aber europäische und keine Insellösungen. Andernfalls würden Airlines Routen ins benachbarte Ausland verlagern. „Der Airport Luxemburg zum Beispiel ist nur 100 Kilometer von uns entfernt. Da gibt es keine Luftverkehrssteuer und kein Luftsicherheitsentgelt.“

Ist der Hahn auch künftig im Abwind? Goetzmann sagt: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch 2030 noch besteht. Aber er wird dann anders aussehen.“ Wie genau, das könne er noch nicht sagen.