Sieben Experten geben Ratschläge, wie Betroffene aus der Region in der Corona-Krise jetzt schnell Unterstützung erfahren können, um diese schwierige Zeit zu meistern. Von Heribert Waschbüsch

Für kleine Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige zählt in der Corona-Krise jeder Tag, in dem sie staatliche Hilfe bekommen. Experten von IHK und Banken geben hier Antworten auf wichtige Fragen von Unternehmern und Selbständigen.



Wo erhalte ich den Antrag für den Bundeszuschuss für Kleinunternehmer?

Raimund Fisch, IHK Trier: Sie können den Antrag auf der Internetseite der jeweiligen IHK aufrufen und herunterladen (Anm.: Für unsere Region unter www.pfalz.ihk24.de). Wenn Sie ihn ausgefüllt und unterschrieben haben, senden Sie ihn bitte an die Investitions- und Strukturbank (ISB) in Mainz. Postanschrift und E-Mail. Die Adresse finden sie auf dem Antrag.



Ich habe ein Unternehmen mit 16 Mitarbeitern, welche Unterstützung kann ich erhalten?

Fisch: Für Sie gibt es ein Programm des Landes Rheinland-Pfalz mit folgenden Fördermöglichkeiten. Unternehmen von 11 bis 30 Beschäftigten. Bis zu 30 000 Euro Sofortdarlehen des Landes zuzüglich eines Landes-Zuschusses über 30 Prozent der Darlehenssumme. Insgesamt beträgt die Soforthilfe bis zu 39 000 Euro. Die Sofortdarlehen haben eine Laufzeit von sechs Jahren und sind bis Ende des Jahres 2021 tilgungsfrei. Anträge können Sie Ende der Woche bei Ihrer Hausbank stellen.



Aufgrund der Corona-Krise muss ich in meinem Unternehmen Kurzarbeit anmelden, allerdings kann ich nicht abschätzen, wie lange die Krise und damit auch die Kurzarbeit anhält. Wie mache ich das bei der Anzeige von Kurzarbeit?

Jennifer Schöpf-Holweck, IHK Trier: In der Anzeige zur Kurzarbeit muss erst einmal nur angegeben werden, bis zu welchem Monat voraussichtlich die Arbeitszeit gekürzt wird. Ob dieser Zeitpunkt dann tatsächlich eingehalten wird, ist nicht entscheidend. Längstens aber kann Kurzarbeit für zwölf Monate bezogen werden.



Einige meiner Beschäftigten sind zurzeit arbeitsunfähig. Was muss ich bei der Beantragung von KUG berücksichtigen?

Nina Knippen, Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur: Ist die Arbeitsunfähigkeit vor Einführung der Kurzarbeit eingetreten, wird für die erkrankten Beschäftigten kein Kurzarbeitergeld gezahlt. Sie bekommen dann Krankengeld. Es besteht ein Anspruch auf Lohnfortzahlung.

Tritt die Arbeitsunfähigkeit erst ein, nachdem die Arbeitszeit im Betrieb herabgesetzt worden ist, wird das Kurzarbeitergeld bis zu sechs Wochen für die ausgefallene Arbeitszeit gezahlt. Für geplante Arbeitsstunden hat der Beschäftigte vollen Lohnfortzahlungsanspruch.

Eine Friseurin möchte wissen, wie sie den Antrag zur Soforthilfe des Bundes bekommen kann?

Vera Meyer, HWK Trier: Sie können den Antrag auf unserer Homepage, (www.pfalz.ihk24.de) herunterladen. Bitte lesen Sie dazu aber unbedingt die Bearbeitungshinweise und die FAQs. Hier werden die meisten Fragen beantwortet, die sich beim Ausfüllen des Antrags stellen. Wenn noch etwas unklar ist, können Sie bei der Kammer anrufen.

Ich bin Kosmetikerin und gerade dabei, den Antrag zu Soforthilfe auszufüllen. Was ist VZÄ?

Meyer: VZÄ steht für Vollzeitäquivalente. Die Soforthilfe unterscheidet zwischen Betriebsgrößen mit bis zu fünf Mitarbeitern und Betrieben mit bis zu zehn Mitarbeitern. Um herauszufinden, in welche Kategorie Ihr Betrieb fällt, müssen Sie hier die Teilzeitkräfte, 450-Euro-Kräfte und Auszubildenden in diese sogenannten „Vollzeitäquivalente“ umrechnen. Die genaue Berechnung steht auch im Antrag. Wichtig: Sie als Betriebsinhaber zählen mit!

Kann ich als Winzer einen Antrag auf Soforthilfe stellen?

Silvia Menzel, Sparkasse Trier: Ja, auf jeden Fall. Unternehmen, die im Bereich der landwirtschaftlichen Urproduktion tätig sind, also auch Winzerbetriebe und Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen, sind antragsberechtigt.



Wie hoch kann mein Kreditbetrag bei der KFW sein?

Menzel: Der Kredithöchstbetrag liegt bei 25 Prozent Ihres Jahresumsatzes 2019 oder dem Doppelten Ihrer Lohnkosten 2019 oder Ihrem Finanzierungsbedarf für die nächsten 18 Monate bei kleinen und mittleren Unternehmen beziehungsweise 12 Monate bei großen Unternehmen. Es gilt das Kriterium, bei dem der höchste Kreditbetrag für Sie möglich ist.

Kann ich KfW Mittel beantragen wenn ich auch den Bundeszuschuss erhalte?

Jens Schmitt, Volksbank Trier: Grundsätzlich ist eine Kombination von verschiedenen Fördermitteln aus Bundes- und Landesmitteln möglich. Aufgrund der bestehenden Beihilfegrenzen der EU muss jedoch eine Prüfung erfolgen.



Kann ich Fördermittel für mein Unternehmen in Luxemburg beantragen?

Schmitt: Über die aktuellen Fördermaßnahmen der Bundesregierung/Landesregierung (über KfW und ISB) können nur Unternehmen mit Sitz in Deutschland gefördert werden.

Ich habe Schwierigkeiten jetzt meine Miete zu zahlen. Können Sie dort helfen?

Wallrich: Das Jobcenter kann die Miete und die Betriebsnebenkosten, wie die Heizung, übernehmen. Das nennt sich „Kosten der Unterkunft“. Diese werden in den nächsten sechs Monaten in der tatsächlichen Höhe übernommen, auch wenn sie deutlich über den bisherigen ortsüblichen Grenzen liegen. Haben Sie beispielsweise eine 50 qm Wohnung, übernimmt das Jobcenter die reale Miete anstelle der bisher maximal 470 Euro.

Muss ich mein ganzes Gespartes jetzt einsetzen, um meine Verpflichtungen zu erfüllen?

Wallrich: Nein. Das Jobcenter rechnet Ihr gespartes Vermögen nicht gegen, sofern es einen erheblichen Betrag nicht übersteigt. Dies sind für eine Einzelperson 60 000 Euro und 30 000 Euro pro weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft, also in Ihrer Familie, der Lebenspartnerschaft oder eheähnlichen Gemeinschaft. Eine persönliche Erklärung hierzu genügt. Selbstbewohntes Eigentum ist grundsätzlich geschützt.