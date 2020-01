später lesen Momentaufnahme? Tesla überflügelt Volkswagen beim Börsenwert Teilen

Twittern



Der US-Elektroautobauer Tesla hat seinen Höhenflug an der Börse fortgesetzt und dabei den Wert von Volkswagen übertroffen. Nachdem das Unternehmen von Gründer Elon Musk am Mittwoch die Marke von 100 Milliarden US-Dollar geknackt hatte, stand die Marktkapitalisierung – der aktuelle Kurs multipliziert mit der Menge umlaufender Aktien – am Donnerstag bei mehr als 102,6 Milliarden Dollar.