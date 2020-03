später lesen Beispielloses Schnellverfahren Neues Kurzarbeitergeld im Eilverfahren verabschiedet Teilen

(dpa) Deutschlands Beschäftigte sollen in der Coronakrise durch öffentlich finanziertes Kurzarbeitergeld vor Arbeitslosigkeit geschützt werden. Der Bundestag beschloss am Freitag in einem beispiellosen Schnellverfahren einstimmig einen Gesetzentwurf für erleichtertes Kurzarbeitergeld.