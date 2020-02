später lesen Probleme in der Stahlbranche Saarland stößt Stahl-Allianz an Teilen

Wegen der Krise in der Stahlindustrie hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) eine Stahl-Allianz ins Leben gerufen. Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, will er am 27. März in Berlin mit den Bundesministern Peter Altmaier (CDU), Svenja Schulze (SPD) und Olaf Scholz (SPD) über ein gemeinsames Bund-Ländervorgehen gegenüber der Europäischen Union in Sachen Stahl sprechen. red