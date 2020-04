später lesen Produktion in Bielefeld umgestellt Melitta-Filter sollen Viren statt Kaffeepulver zurückhalten Teilen

Der Kaffeefilter-Hersteller Melitta produziert millionenfach medizinische Schutzmasken in Form seiner Filtertüten. In der Corona-Krise habe Melitta Teile seiner Filtertüten-Produktion im westfälischen Minden entsprechend umgerüstet, berichtete das in Bielefeld erscheinende „Westfalen-Blatt“. afp