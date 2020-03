später lesen Statistik Mehr Gründungen von Betrieben in Rheinland-Pfalz Teilen

(dpa) Die Zahl der neu gegründeten Betriebe in Rheinland-Pfalz ist gestiegen. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr 5607 Gewerbeanmeldungen und damit 1,3 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor gegeben, teilten die Statistiker in Bad Ems am Montag mit.