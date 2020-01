später lesen Kritik von CDU, CSU und FDP Ex-EZB-Chef Draghi erhält Bundesverdienstkreuz Teilen

Der langjährige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, wird in Deutschland mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will ihm den Orden nach eigenen Angaben am 31. Januar im Schloss Bellevue in Berlin überreichen. Von dpa