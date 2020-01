später lesen Leichte Steigerung Jugendherbergen im Land bei Familien beliebt Teilen

Die Zahl der Übernachtungen in den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hat sich im 2019 kaum verändert. Insgesamt wurden rund 1,03 Millionen Übernachtungen gezählt, wie der Landesverband in Mainz am Mittwoch mitteilte.