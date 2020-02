später lesen Vorzeigeprojekt Selbstfahrender Bus nimmt Linienbetrieb auf Teilen

- Autonom fahrende Elektro-Linienbusse nehmen am Mittwoch in Monheim am Rhein den Verkehr auf. Fünf Kleinbusse sollen im 15-Minuten-Takt den Busbahnhof mit der Altstadt verbinden. Monheim liegt zwischen Köln und Düsseldorf.