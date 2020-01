später lesen Wirtschafts- und Sozialpolitik der Grünen Grüne wollen jenseits von Ökothemen punkten Teilen

Die Grünen wollen energieintensiven Industriefirmen besser beim Klimaschutz helfen. Investitionen in CO2-neutrale Prozesse etwa in der Stahl-, Alu- oder Zementherstellung lohnten sich derzeit meist noch nicht, heißt es in einem Beschluss des Bundesvorstands, den die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck am Dienstag vorgestellt haben. dpa