(kna) Die Grünen beklagen einen Mangel an barrierefreien Angeboten in der Tourismusbranche und verlangen Abhilfe. In einem Antrag schlagen sie unter anderem die Gründung einer entsprechenden „nationalen Kompetenzstelle“ vor, um einen ständigen Austausch mit Behindertenverbänden und Tourismusunternehmen zu organisieren.