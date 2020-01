später lesen Freihandelsverträge der Efta seien veraltet Großbritannien gegen Efta-Beitritt Teilen

Großbritannien will sich der europäischen Freihandelszone Efta nicht anschließen. „Unsere Regierung hat sich klar gegen einen Efta-Beitritt ausgesprochen“, betonte Jane Owen, die britische Botschafterin in Bern, in der Schweizer Handelszeitung. dpa