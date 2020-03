später lesen Grenzgänger Luxemburg-Pendler kämpfen gegen 19-Tage-Frist Teilen

Müssen Grenzpendler künftig als Folge der Corona-Krise mehr Steuer zahlen, weil sie – statt in Luxemburg – nun zu Hause in Deutschland am Schreibtisch sitzen und arbeiten? Eine Frage, die derzeit nicht wenige Arbeitnehmer aus der Region rund um Luxemburg umtreibt, die sich zu normalen Zeiten jeden Morgen ins Auto, in den Zug oder Bus setzen, um ins Großherzogtum zu fahren. Von Rolf Seydewitz