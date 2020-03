später lesen Der Dax fällt weiter Erholung nach Crash an der Börse verpufft Teilen

Nach dem Schwarzen Montag an den globalen Finanzmärkten hat ein US-Hilfspaket gegen die Folgen der Coronavirus-Krise lediglich die Anleger an der Wall Street und in Asien beeindruckt. An Europas Börsen verpufften die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump. dpa