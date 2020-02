später lesen Statistisches Landesamt ermittelt Einzelhandel setzt 2,4 Prozent mehr um Teilen

Twittern



Der Einzelhandel hat in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr zugelegt. Nach vorläufigen Berechnungen stiegen die Umsätze preisbereinigt um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte.