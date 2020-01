Nun ist es offiziell: Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio wird für die Privatbahn Vlexx Fahrten auf der Strecke zwischen St. Wendel und Saarbrücken übernehmen. Von Nina Drokur

Seit Dezember waren viele Verbindungen auf den Strecken der Vlexx im Saarland ausgefallen. Ab 1. Februar soll nun wieder der reguläre Fahrplan gelten, gab das saarländische Verkehrsministerium am Freitag bekannt. Vlexx habe dem Ministerium mitgeteilt, dass das Unternehmen nicht „über ausreichende Ressourcen verfügt, um den Betrieb auf dem Abschnitt Saarbrücken – St. Wendel ausreichend sicherzustellen“. Das Land habe daraufhin die DB Regio beauftragt, die 2017 Ausschreibungen an das Mainzer Unternehmen verloren hatte, von Montag bis Freitag Leistungen der RB 73 zu übernehmen. Erste Fahrt soll am Montag, 3. Februar, sein.

Dass die Deutsche Bahn für Vlexx Leistungen übernehmen könnte, ist bereits vor einer Woche bekannt geworden. Das Ministerium wollte auf Anfrage unserer Zeitung zwar Verhandlungen zwischen den Bahnunternehmen bestätigen, aber keine Details einer Lösung nennen. Wie vermutet, soll die Übernahme bis zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember gelten. Vlexx stelle der Bahn dafür vier der 20 Fahrzeuge zur Verfügung, die Vlexx vom Land angemietet hatte.

Die Privatbahn Vier-Länder-Express, die über die Muttergesellschaft Netinera zur italienischen Staatsbahn gehört, bedient seit Dezember vergangenen Jahres die Strecken Saarbrücken – Lebach-Jar­bach, Saarbrücken – Neubrücke, Saarbrücken – Homburg und Homburg – Illingen. Allerdings mit teilweise abgespecktem Fahrplan.

Als Gründe gab das Unternehmen zum einen Personalmangel an und zum anderen Produktions- und Lieferschwierigkeiten bei neuen Zügen vom kanadischen Zug- und Flugzeughersteller Bombardier (wir berichteten mehrfach).