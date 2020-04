Welche Geschäfte dürfen unter welchen Voraussetzungen ab kommenden Montag wieder öffnen? Trotz der neuen Verordnung der Landesregierung sorgte diese Frage auch nach den Ankündigungen noch für Verwirrung. Von Daniel Bonenberger

Welche Geschäfte dürfen unter welchen Voraussetzungen ab diesem Montag wieder öffnen? Welche Bedingungen gelten? Welche Schutzmaßnahmen müssen von den Läden getroffen werden? Diese und andere Fragen hat die saarländische Landesregierung versucht, in einer neuen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom Freitag zu klären: „Grundsätzlich gilt, dass der Verkaufsraum eines Geschäftes 800 Quadratmeter nicht übersteigen darf, es gibt aber Ausnahmen wie Buchhandlungen, Lebensmittelgeschäfte und einige mehr“, erklärte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

So sei auch die Öffnung von einzelnen Ladenlokalen in Einkaufszentren, die alle unter 800 Quadratmeter Fläche besitzen, nur erlaubt, wenn die Gesamtfläche des Einkaufszentrums unter diesem Grenzwert liege. Der Grund sei, dass alle Läden als ein Komplex angesehen werden, da sich alle im gleichen Gebäude befinden. Die Geschäfte, die nicht unter die Auflagen fallen, dürfen in diesen Zentren laut Wirtschaftsministerium aber öffnen, egal welche Grundfläche sie haben. Eine Buchhandlung dürfte in der Europa-Galerie also öffnen. In saarländischen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen wurden die Beschränkungen hingegen gelockert.

So dürfen außerhalb von Einkaufszentren ab diesem Montag alle Geschäfte wieder öffnen, die ihre Verkaufsfläche auf unter 800 Quadratmeter begrenzen. Aus der Rechtsverordnung des Landes geht hervor, dass beispielsweise bei mehrstöckigen Geschäften nur die unterste Etage für Kunden geöffnet werden darf.

Dies sei etwa auch durch abtrennbare Verkaufsräume, die Trennung durch Schiebetüren, Rollos oder hohe Regalwände möglich. Entscheidend sei die physische und auch optische Abtrennung der restlichen Fläche: „Dem Kunden darf es weder möglich sein, die abgesperrte Verkaufsfläche zu betreten noch einzusehen“, betont der Sprecher.

Mit diesen Maßnahmen soll dem Wirtschaftsministerium zufolge eine einheitliche Regelung der beiden Nachbarn Rheinland-Pfalz und Saarland sichergestellt werden. Entscheidend sei aber nach wie vor, dass sich die Geschäftsinhaber an die klaren Vorgaben halten.

Mit der neuen Verordnung will das Land Chancengleichheit im Einzelhandel gewährleisten, wie Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) betont. „Im direkten und schnellen Austausch mit dem Einzelhandelsverband und den Kollegen in Rheinland-Pfalz kommen wir zu dieser einheitlichen Regelung“, sagt Rehliger. „Das bietet auch Geschäften mit mehr als 800 Quadratmetern eine faire Chance. Am wichtigsten ist und bleibt, dass alle Geschäfte – egal wie groß – sicherstellen müssen, dass Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden können.“