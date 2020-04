später lesen Agrarwirtschaft Bauern fürchten drittes Dürrejahr in Folge Teilen

Twittern



Angesichts der wochenlangen Trockenheit warnen die Bauern in Deutschland vor neuen schweren Schäden in der Landwirtschaft. „Wenn es weiter so trocken bleibt, könnte es wieder ein sehr schwieriges Jahr für die deutsche Landwirtschaft werden“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.