Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will seine EU-Amtskollegen ins Saarland zu einem Stahlgipfel einladen. Dazu wolle er die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr nutzen, kündigte er am Sonntag auf einer Diskussionsveranstaltung in Dillingen an. PM