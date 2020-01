später lesen Vorstoß auf dem Wirtschaftsforum Allianz-Investmentchef will feste Regeln für nachhaltige Geldanlagen Teilen

Twittern



Europas größter Versicherer Allianz will sich bei nachhaltigen Kapitalanlagen für feste Regeln weltweit einsetzen. „Wir können das in Paris vereinbarte Ziel nur erreichen, wenn alle zehn Jahre der CO2-Ausstoß halbiert wird“, sagte Allianz-Investmentchef Günther Thallinger am Mittwoch in Davos. dpa