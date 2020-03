später lesen Eislandschaft Winter im New Yorker Hamburg FOTO: dpa / Jeffrey T. Barnes FOTO: dpa / Jeffrey T. Barnes Teilen

Starke Winde und Wellen des Eriesees bedeckten die Stadt Hamburg im Norden des US-Bundesstaats New York mit einer dicken Eisschicht. Zum Beispiel dieses Haus am Hoover Beach. Das Naturspektakel verwandelte die ganze Stadt in eine Winterlandschaft, die US-Medien an den Disney-Hit „Die Eiskönigin“ erinnern.