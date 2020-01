später lesen Zweiter Todesfall durch Lungenkrankheit in China bestätigt Teilen

Ein zweiter Patient ist an der in China ausgebrochenen Lungenkrankheit verstorben. Der 69-jährige Mann war bereits am Mittwochmorgen im Krankenhaus gestorben, teilt die Gesundheitskommission der zentralchinesischen Metropole Wuhan mit. dpa