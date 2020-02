später lesen Zweiter Fall bundesweit: Vogelgrippe in Baden-Württemberg Teilen

Rund drei Wochen nach einem ersten Fall von Vogelgrippe in Brandenburg in dieser Saison gibt es nun auch in Baden-Württemberg einen Nachweis. Diesmal ist kein Wildvogel, sondern eine Geflügelhaltung mit etwa 30 Tieren betroffen. dpa