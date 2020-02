später lesen Zahl der Virusfälle und Toten in China wieder stark gestiegen Teilen

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das neuartige Coronavirus ist in China wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Die Zahl der Patienten stieg seitgestern um fast 4000 auf mehr als 24 000. Das berichtete die Gesundheitskommission in Peking. dpa