Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus in China ist auf mehr als 11 000 gestiegen. Mit 45 neuen Todesfällen sind mindestens 259 an der Lungenkrankheit gestorben. Das ergibt sich aus neuen Zahlen, die die Gesundheitskommission der Provinz Hubei in Zentralchina genannt hat. dpa