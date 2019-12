später lesen WM 2022 in Katar: Verbesserung bei Lage der Arbeiter Teilen

Die Vorbereitungen zur Fußball-WM 2022 in Katar haben nach Ansicht des Cheforganisators Hassan Al Thawadi die Lage Tausender ausländischer Arbeiter in dem Emirat verbessert. „Wir haben immer gesagt, dass die Weltmeisterschaft ein Katalysator für positive Veränderung ist“, sagte der Generalsekretär des Organisationskomitees am Rande der Club-WM in der Hauptstadt Doha. dpa