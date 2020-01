später lesen WHO beruft wegen Coronavirus Notfallausschuss erneut ein Teilen

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuen Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation erneut den Notfall-Ausschuss einberufen. Das teilte die WHO mit. Der Ausschuss berät die WHO in der Frage, ob eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen werden soll. dpa