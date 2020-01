später lesen Wendler-Ex Claudia Norberg fliegt aus Dschungelcamp Teilen

An Tag 13 im Dschungelcamp ist Claudia Norberg aus der RTL-Show gewählt worden. Die Ex von Schlagersänger Michael Wendler bekam am Abend die wenigstens Stimmen beim Zuschauervoting und nahm die Sache sehr gefasst. dpa