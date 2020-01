später lesen Weltkriegsbomben in Berlin und Köln entschärft Teilen

Die am Vormittag im Zentrum Berlins gefundene Weltkriegsbombe ist kurz nach Mitternacht von Spezialisten der Polizei entschärft worden. Die rund 1900 Menschen, die ihre Wohnungen im Nikolaiviertel und am Rathaus hatten räumen müssen und in Notunterkünften warteten, sollten „schnellstmöglich in ihre Wohnungen zurückkehren können“, so die Polizei. dpa