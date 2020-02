später lesen Vorschlag für EU-Haushalt sieht 1,074-Prozent-Marke vor Teilen

Die EU-Staaten sollen in den Jahren 2021 bis 2027 nach Vorstellungen von EU-Ratspräsident Charles Michel 1,074 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Brüsseler Kasse zahlen. Das geht aus dem neuesten Vorschlag Michels an die Mitgliedstaaten hervor, der der dpa vorliegt. dpa