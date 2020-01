später lesen Vierjährige holt per Notruf „112“ Hilfe für bewusstlose Mama Teilen

Ein vier Jahre altes Mädchen aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz hat per Notruf die Rettungskräfte verständigt, weil seine Mutter zu Hause plötzlich bewusstlos geworden war. Das Kind wählte am Morgen die „112“. dpa