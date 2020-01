später lesen Vierfach-Weltkriegsbombenverdacht: Evakuierung in Dortmund Teilen

In Dortmund werden in einem dicht besiedelten Wohngebiet in der Innenstadt vier Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Am Vormittag ist eine aufwendige Evakuierung angelaufen. Die Verdachtsstellen liegen in der Nähe von zwei Krankenhäusern. dpa