später lesen Vereinte Nationen Opfer von Hacker-Angriff Teilen

Twittern



Hacker haben die Büros der Vereinten Nationen in Genf und Wien angegriffen. Die Cyber-Attacke auf die IT-Infrastruktur der Vereinten Nationen sei bereits im vergangenen Sommer geschehen, sagte ein UN-Sprecher in New York. dpa