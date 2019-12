später lesen Verdächtiger nach Stichen in Pfarrhaus in U-Haft Teilen

Nach den Stichen auf einen 51-Jährigen in einem Pfarrhaus in Sachsen sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Es handele sich um den 53 Jahre alten Tatverdächtigen, sagte ein Polizeisprecher in Chemnitz. dpa