Der amerikanische Schauspieler Robert Conrad, der in den 1960er Jahren mit der TV-Serie „Verrückter wilder Westen“ bekannt wurde, ist tot. Er starb in seinem Haus im kalifornischen Malibu an Herzversagen, berichtet die „New York Times“. dpa