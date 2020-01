später lesen US-Armee prüfte „mögliche Bedrohung“ in Deutschland Teilen

Das US-Militär hat am Wochenende nach eigenen Angaben eine etwaige Bedrohungslage für Truppen in Deutschland überprüft. „Wir können bestätigen, dass eine mögliche Bedrohung identifiziert und untersucht wurde“, teilte eine Sprecherin der US-Streitkräfte in Europa auf Anfrage mit. dpa