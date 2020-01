später lesen UN-Sonderbeauftragter Salamé gegen Friedenstruppe für Libyen Teilen

Nach der Libyen-Konferenz in Berlin hat sich der UN-Sondergesandte Ghassan Salamé gegen den Einsatz einer internationalen Friedenstruppe in dem Bürgerkriegsland ausgesprochen. „Es gibt in Libyen keine Akzeptanz für ausländische Truppen. dpa