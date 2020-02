später lesen Twitter will manipulierte Videos löschen Teilen

Twittern



Twitter will künftig Beiträge, die manipulierte Medien enthalten, unter bestimmten Bedingungen kennzeichnen und in einigen Fällen auch entfernen. Das kündigte Twitter in San Francisco an. Die Ankündigung zielt auf den Trend zu „Deepfake“-Videos ab, die mit Bearbeitungsprogrammen manipuliert wurden und den Betrachter überzeugend täuschen können. dpa