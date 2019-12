später lesen Trump hält Rede zur Lage der Nation am 4. Februar Teilen

US-Präsident Donald Trump wird seine nächste Rede zur Lage der Nation am 4. Februar halten. Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, veröffentlichte einen Brief an Trump, in dem sie den Präsidenten einlud, an jenem Datum bei einer gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern zu sprechen. dpa