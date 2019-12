später lesen Trauerfeier für Opfer des Lawinenunglücks in Südtirol Teilen

Zahlreiche Menschen haben der drei Opfer des Lawinenunglücks in Südtirol gedacht. Am Abend kamen Skifahrer zu einem Fackelzug in dem Skigebiet im Schnalstal zusammen, um an die Toten aus Deutschland zu erinnern. dpa