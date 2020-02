später lesen Sturmtief: Baum verletzt zwei Menschen in Saarbrücken schwer Teilen

In Saarbrücken sind zwei Menschen durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt worden, einer davon schwebt in Lebensgefahr. Die Fußgänger waren am späten Abend auf einem Parkplatz des Klinikums Saarbrücken unterwegs, wie die Polizei mitteilte. dpa