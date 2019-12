Aus Protest gegen Äußerungen des Kremlchefs Wladimir Putin zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs hat Polen den russischen Botschafter ins Außenministerium in Warschau einbestellt. „Wir sind bereit, Russlands Diplomaten die historische Wahrheit so lange wie nötig zu erklären“, twitterte Vizeaußenminister Marcin Przydacz. dpa

Putin hatte für Aufsehen in Warschau gesorgt, weil er den polnischen Botschafter in Berlin in den Jahren 1933 bis 1939, Jozef Lipski, als „antisemitisches Schwein“ bezeichnet hatte. Der Diplomat habe Hitler bewundert.