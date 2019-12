später lesen Streik in Frankreich an Silvester - Nur wenige Bahnen fahren Teilen

Auch an Silvester ist der Nah- und Fernverkehr wegen des Dauerstreiks gegen die Rentenreform in Frankreich extrem gestört. In der Hauptstadt Paris fuhren zahlreiche Metrolinien nur eingeschränkt, zwei blieben komplett geschlossen. dpa