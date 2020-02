später lesen Spahn zu Virus: Fiebermessen am Flughafen macht keinen Sinn Teilen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Forderungen nach Temperaturmessungen an Flughäfen wegen des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 eine Absage erteilt. „Fiebermessen an den Flughäfen macht keinen Sinn“, sagte der CDU-Politiker in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. dpa