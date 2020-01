später lesen Siebenjähriges Kind stirbt bei Wohnungsbrand Teilen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im hessischen Rüdesheim am Rhein ist ein sieben Jahre alter Junge gestorben. Seine 33-jährige Mutter und zwei weitere Familienmitglieder wurden bei dem Feuer in der Nacht verletzt. dpa