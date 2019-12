später lesen Rucksack mit 16 000 Euro vergessen Teilen

Ehrlicher Finder in der Weihnachtsnacht. Einen mit16 000 Euro und mehreren Geschenkpäckchen gefüllten Rucksack hat ein 51 Jahre alter Krefelder an Heiligabend gefunden. Der Rucksack habe kurz vor Mitternacht unter einem Baum an einer Straße in der Nähe der Krefelder Innenstadt gelegen, berichtete die Polizei. dpa