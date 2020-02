später lesen Rotes Kreuz auf Betreuung von China-Rückkehrern vorbereitet Teilen

Das Deutsche Rote Kreuz in Berlin hat sich auf die Betreuung von 20 Rückkehrern aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan vorbereitet. Sie kommen in einem Gebäude der DRK-Kliniken in Berlin-Köpenick in Quarantäne. dpa