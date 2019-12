später lesen Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ wieder im Mittelmeer im Einsatz Teilen

Das deutsche Flüchtlings-Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ ist nach einer fast sechs Monate langen Beschlagnahmung wieder zu einem Einsatz auf dem Mittelmeer aufgebrochen. Das Schiff habe den Hafen von Licata in Sizilien verlassen und sei auf dem Weg in die Such- und Rettungszone vor Libyen, teilte die Hilfsorganisation Sea-Watch mit. dpa